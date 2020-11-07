В Москве массово внедряют систему check-in

Она спасает человеческие жизни

В Москве растёт число предприятий и организаций, использующих для входа систему QR-кодов. Их насчитывается уже более четырёх тысяч, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Более 1,1 миллиона человек уже зачикинились при входе в кафе, рестораны, на предприятия. Система, позволяющая оперативно информировать граждан о вероятном контакте с заболевшими коронавирусом, заработала 19 октября. Она была внедрена сначала в ночных клубах, а позже к ней добровольно подключились другие заведения и организации. С 12 ноября система заработает в городских префектурах и управах.

Как рассказал ТАСС глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, система не вызвала серьёзного оттока клиентов и снижения выручки.

Система чекинов работает так: при входе в развлекательное заведение, кафе или учреждение необходимо зарегистрировать свой номер телефона и получить оригинальный QR-код. В случае, если возникнет подозрение на контакт с заболевшим коронавирусом, система оповестит всех, кто мог находиться рядом с ним, отправив СМС.

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