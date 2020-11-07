Наталья Сергунина рассказала о новых видеоэкскурсиях на Russpass

Теперь можно побывать на ВДНХ и в парке "Зарядье"

У пользователей Сети появилась уникальная возможность совершить виртуальные экскурсии по ВДНХ и парку "Зарядье". Это можно сделать на туристическом сервисе Russpass.

Онлайн-экскурсии проводят москвоведы, старшие научные сотрудники Музея Москвы Лариса Скрыпник и Денис Ромодин. Всего на сайте уже есть шесть интересных видеопрогулок по московским паркам.

С помощью сервиса Russpass можно спланировать собственный маршрут поездки по России, купить билеты на самолёт или поезд, на экскурсии, в музеи и театры. Сайт работает в двух версиях – русской и английской. Скоро появятся версии на немецком, испанском и французском языках.

Мультиплатформа для туристов быстро набирает популярность. Благодаря ей можно много нового узнать о достопримечательностях и интересных местах, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Сервис разработан по инициативе московского правительства.

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