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Правительство Латвии вводит с 9 ноября режим ЧП из-за коронавируса

14:45
  • суббота
  • 07 ноября 2020

В стране растёт число заболевших

С 9 ноября в Латвии вводится режим чрезвычайного положения в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом. ЧП могут отменить, как только заболевших станет меньше и ситуация нормализуется, сообщает ТАСС.
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За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧП, предусмотрен штраф в размере от 10 до 2 000 евро для физических лиц и от 140 до 5 000 евро - для юридических.

В стране запрещается проведение публичных мероприятий в помещениях, спортивных соревнований. Разрешено собираться в компании не более десяти человек и не более двух семей. Работа торговых центров на время действия режима ЧП ограничивается: по выходным дням в них будут работать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки и зоомагазины. Маски нужно будет носить на всех предприятиях торговли, в том числе и на открытых рынках.

По последним данным, с начала пандемии в Латвии выявлено более семи с половиной тысяч инфицированных, 95 человек умерли. На лечении в больницах страны находятся 258 пациентов и это уже критично для системы здравоохранения страны с общим населением в 1,8 миллиона человек.

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