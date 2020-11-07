Власти Москвы рассказали, как QR-коды спасают жизни людей

Система чекинов работает с 19 октября

Система чекинов позволяет людям своевременно обращаться к врачам при подозрении на инфицирование коронавирусом, об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Кроме того, такой введённый в Москве порядок входа на предприятия и в различные заведения, позволяет людям узнавать - был контакт с заболевшим или нет.

С момента появления системы - с 19 октября – ею воспользовались более 1,1 миллиона человек. Поначалу в системе работали только ночные развлекательные заведения, позже к ней добровольно присоединились гостиницы, кафе и рестораны. Система чекинов с 12 ноября будет действовать также в префектурах и управах.

Сегодня уже более четырёх тысяч предприятий используют эту систему. При входе в заведения или учреждения необходимо зарегистрировать свой номер телефона и получить QR-код. В случае, если возникнет подозрение на контакт с заболевшим коронавирусом, система оповестит всех, кто мог находиться рядом с ним.

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