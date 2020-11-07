Сенатор Инна Святенко: "Проект бюджета Москвы сохраняет свою социальную направленность"

Город выполнит все обязательства

Социальные обязательства и программы - абсолютный приоритет для столицы. Об этом АГН "Москва" сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила социальную направленность внесённого недавно в Мосгордуму проекта бюджета Москвы на 2021 год. Помимо обязательств перед москвичами, город также будет финансировать дополнительные расходы по противодействию пандемии коронавируса.

Святенко полагает, что финансовая политика столичных властей даёт инструменты для обеспечения потребностей жителей города. При этом Москва, как и многие другие мировые столицы, будет использовать возможности внешних заимствований.

"Если к заимствованиям придётся прибегнуть, то их объём составит не более 1/7 предполагаемых доходов бюджета Москвы. Эти средства могут понадобиться, чтобы полностью и с сохранением темпов выполнить приоритетные московские программы", - отметила сенатор. Речь идёт о стартовавшей ещё до пандемии реконструкции поликлиник, а также о строительстве школ и социальных объектов.

"Можно с полной уверенностью сказать: бюджет Москвы остаётся бюджетом развития и оптимизма", - заключила Святенко.

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