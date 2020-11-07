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Сенатор Инна Святенко: "Проект бюджета Москвы сохраняет свою социальную направленность"

16:30
  • суббота
  • 07 ноября 2020

Город выполнит все обязательства

Социальные обязательства и программы - абсолютный приоритет для столицы. Об этом АГН "Москва" сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила социальную направленность внесённого недавно в Мосгордуму проекта бюджета Москвы на 2021 год. Помимо обязательств перед москвичами, город также будет финансировать дополнительные расходы по противодействию пандемии коронавируса.
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Святенко полагает, что финансовая политика столичных властей даёт инструменты для обеспечения потребностей жителей города. При этом Москва, как и многие другие мировые столицы, будет использовать возможности внешних заимствований.

"Если к заимствованиям придётся прибегнуть, то их объём составит не более 1/7 предполагаемых доходов бюджета Москвы. Эти средства могут понадобиться, чтобы полностью и с сохранением темпов выполнить приоритетные московские программы", - отметила сенатор. Речь идёт о стартовавшей ещё до пандемии реконструкции поликлиник, а также о строительстве школ и социальных объектов.

"Можно с полной уверенностью сказать: бюджет Москвы остаётся бюджетом развития и оптимизма", - заключила Святенко.

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