Во Франции спустя неделю задержали подозреваемого в нападении на священника

Он мстил за измену жены

Во Франции полиция задержала напавшего на священника в Лионе. В служителя греческой церкви стреляли неделю назад, 31 октября.

Оказывается, в этом преступлении нет экстремисткой направленности. Стрелявший заявил, что хотел отомстить за измену супруги, пишет газета Parisien.

В полиции говорят, что у напавшего на священника грузинское гражданство, ему 40 лет. Вместе с ним под стражу взяли его жену. Известно, что она русская. Задержанный утверждает, что не собирался убивать священнослужителя.

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