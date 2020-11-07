Депутат МГД Головченко: "Диалог бизнеса и власти позволяет сформировать эффективный бюджет столицы"

В нём заложена помощь бизнесу

Диалог бизнеса и власти позволяет формировать эффективный и гармоничный бюджет. Об этом заявил АГН "Москва" депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

По его мнению, город готов сохранить все меры поддержки бизнесу в период пандемии. Сейчас в столице наблюдается тревожная тенденция – снижается число покупок и поэтому часть организаций закрывается. Большую роль здесь играет льготное кредитование, которое предоставил город предпринимателям.

Депутат отметил, что антикризисные меры поддержки - это результат адекватного диалога бизнеса и власти. Это, в свою очередь, поможет гармоничному формированию бюджета. В него уже заложены расходы на поддержку предпринимателей, пострадавших от весенних ограничений. Они составят пять миллиардов рублей.

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