Путин и Макрон обсудили Украину и Карабах

Разговор состоялся по инициативе президента Франции

Президенты России и Франции поговорили по телефону, разговор состоялся по инициативе Эммануэля Макрона. Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, выполнение Минских соглашений по Украине, недавние террористические атаки во Франции.

Владимир Путин и его французский коллега подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях, сообщает пресс-служба Кремля. При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха выражена серьёзная озабоченность по поводу продолжающихся боевых действий. Оба лидера подтвердили настрой на продолжение миротворческих усилий с целью разрешения конфликта.

Во время разговора шла речь и о близости позиций и оценок России и Франции по ситуации в Ливии. Также говорилось о неукоснительном выполнении Минских соглашений по Украине.

Говоря о совместной борьбе с коронавирусом, Путин и Макрон обсудили налаживание контактов между российскими учёными и французским Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин.

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