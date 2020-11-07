В крушении самолёта Cessna под Люберцами погиб известный телеведущий

У машины отказал двигатель

Одним из погибших в аварии легкомоторного самолёта в Подмосковье стал ведущий ток-шоу "ДНК" и "Звёзды сошлись" на НТВ Александр Колтовой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

41-летний журналист сам управлял самолётом. В качестве пассажира была его жена. В июле Колтовой в одном из интервью рассказал, что имеет лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолёт.

Ранее СМИ сообщили о падении легкомоторного самолёта в Люберецком районе Подмосковья. Перед крушением у машины отказал двигатель и она загорелась. На месте падения работают следователи и криминалисты. Они выясняют причины случившегося.

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