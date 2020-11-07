В Алеппо проводят эксперимент по изучению русского языка

Он пользуется большой популярностью

В Сирии русский язык стал одним из самых популярных иностранных. Для изучения его выбирают и студенты, и дошкольники. Власти Алеппо пошли на эксперимент. Открыли первый в стране детский сад, где преподают русский. Занятия проводят носители языка.

Ввести экспериментальный предмет для пятилеток одного из детских садов Алеппо решили впервые. Как известно, в этом возрасте новые знания усваиваются очень быстро и как правило в виде игры. Легко педагогам, интересно детям.

Активно изучают теперь русский язык и в школах, и в университетах. Процесс этот, конечно, сложнее, чем у совсем маленьких сирийцев. Но старшим прилежания не занимать. Примета сегодняшнего дня - преподавателей русского остро не хватает. Поэтому за одной партой теперь нередко и студенты, и будущие преподаватели, сообщает "ТВ Центр".

Лучшие студенты имеют реальную возможность поехать на стажировку в Россию. Но большинство, говорят, связывают свою жизнь с родной Сирией. После обучения они вернутся домой, но впитав культуру нашей страны, станут связующим звеном между двумя государствами.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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