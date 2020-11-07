Трамп вновь заявил о победе над Байденом

Официальных результатов пока нет

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он победил на выборах главы государства с большим перевесом. "Я выиграл эти выборы с большим отрывом!" - написал республиканец у себя в Twitter, используя при этом только заглавные буквы.

За несколько часов до этого Трамп назвал результаты голосования в Пенсильвании незаконно измененными. Президент считает, что десятки тысяч голосов в этом штате были сфальсифицированы из-за того, что на избирательных участках не было наблюдателей.

Заявления Трампа о победе звучат не в первый раз. 4 ноября, он уже хвастался, что победил, но Twitter заблокировал несколько его сообщений, посчитав их недостоверными.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Их официальные итоги до сих пор не оглашены. Подсчёт голосов затягивается из-за массового голосования в этом году по почте и затруднениями с доставкой писем. Оба кандидата – Дональд Трамп и Джо Байден – уверены в своей победе. Сейчас перевес на стороне Байдена, но пока нет ясности в нескольких ключевых штатах.

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