Байдена назвали победителем выборов в США

Такой прогноз дают американские СМИ

Ведущие американские СМИ отдали победу на президентских выборах Джо Байдену. По прогнозу CNN, он получил 270 голосов выборщиков, нужные для победы в гонке.

Аналогичные прогнозы дают телеканалы Fox News, NBC и агентство AP на основе своих подсчётов. Предположения строятся на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.

Официально подсчёт голосов не завершён в Пенсильвании и нескольких ключевых штатах, поэтому официальные итоги прошедших 3 ноября выборов президента США до сих пор не оглашены.

Подсчёт голосов затягивается из-за массового голосования в этом году по почте и затруднениями с доставкой писем. Оба кандидата – Дональд Трамп и Джо Байден – уверены в своей победе. Сейчас перевес на стороне Байдена, но пока нет ясности в нескольких штатах.

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