В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

Врачи спасают жизни людей

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 254 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 339 913.

В Москве растёт число предприятий и организаций, использующих для входа систему QR-кодов. Их насчитывается уже более четырёх тысяч. Систему чикинов московские власти ввели 19 октября, с этого времени её воспользовались более 1,1 миллиона человек.

Система работает так: при входе в заведения или учреждения необходимо зарегистрировать свой номер телефона и получить оригинальный QR-код. В случае, если возникнет подозрение на контакт с заболевшим коронавирусом, система оповестит всех, кто мог находиться рядом с ним, отправив СМС.

По данным на 7 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 753 836 пациентам, умерли с начала пандемии 30 251 человек. В Москве больных зарегистрировано 462 тысячи, в мире более 49 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,2 миллиона человек.

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