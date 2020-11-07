Джо Байден объявил о победе на президентских выборах

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Джо Байден заявил, что он избран президентом США. Он призвал американцев к миру и спокойствию и пообещал, что будет президентом для всех американцев, независимо от партийной принадлежности.

"Для меня большая честь, что американский народ доверил мне стать президентом. После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация", - написал Байден у себя в Twitter.

Ранее ведущие американские СМИ отдали победу на президентских выборах Джо Байдену. По прогнозу CNN, он получил 270 голосов выборщиков, нужные для победы в гонке. Аналогичные прогнозы дают другие телеканалы и агентства.

Официально подсчёт голосов не завершён в Пенсильвании и нескольких ключевых штатов, поэтому официальные итоги прошедших 3 ноября выборов президента США до сих пор не оглашены.

За час до выступления Байдена действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он победил на выборах главы государства с большим перевесом. "Я выиграл эти выборы с большим отрывом!" - написал республиканец у себя в Twitter, используя при этом только заглавные буквы.

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