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Удалёнка не помогла: Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

10:31
  • воскресенье
  • 08 ноября 2020

Число заболевших растёт

Ситуация с коронавирусом в Москве пока нестабильна даже при действующей удалёнке в школах. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
"Расслабляться рано": Собянин о ситуации с коронавирусом

"Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определённом уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по ковиду", - сказал Собянин.

Он успокоил москвичей и в очередной раз заявил, что власти пока не планируют вводить жёсткие ограничения. На данном этапе система здравоохранения справляется с существующими вызовами, указал мэр.

В то же время он сообщил, что пандемия коронавируса нанесла бюджету Москвы огромный ущерб. Из-за этого в ближайшие три года город запланировал большие заимствования - более 700 миллиардов рублей.

По последним данным, в Москве с начала пандемии зарегистрировано 462 518 инфицированных коронавирусом, умерли 7 215 человек. Столица находится на первом месте в России по числу заболевших. В городе открыты дополнительные госпитали для лечения больных COVID-19.

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