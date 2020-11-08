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Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе

10:54
  • воскресенье
  • 08 ноября 2020

Лидеры России и Турции поговорили по телефону

Ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта обсудили по телефону Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Разговор состоялся накануне, 7 ноября поздно вечером.
Эрдоган предупредил Путина о "красной черте" по Карабаху

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава нашего государства проинформировал турецкого коллегу о серии контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Речь шла о беседах, которые прошли в начале ноября. В ходе телефонных разговоров были рассмотрены варианты скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование.

Стороны подтвердили обоюдную готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта, сообщает "ТВ Центр".

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