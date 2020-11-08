Студенты пришли на помощь медикам в регионах

Идёт борьба с коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 50 миллионам. В России, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили ещё 20 498 новых случаев. Во многих регионах разворачивают дополнительные стационары. Лечить пациентов с ковидом помогают студенты-медики.

Первую партию вакцины от коронавируса уже принимают столичные поликлиники. Это - шесть тысяч доз. Часть из них отправят в регионы. На следующей неделе приедет ещё одна серия в 30 тысяч доз, следом - 40 тысяч. Массовая вакцинация в Москве должна начаться уже в этом месяце, сообщает "ТВ Центр".

По словам мэра Сергея Собянина, система здравоохранения на данном этапе справляется с вызовами. В регионах ситуация немного сложнее. Впрочем, там тоже делают все возможное. Чтобы обеспечить дополнительные 300 коек в Вологодской горбольнице развернули палаты прямо в перевязочных и процедурных кабинетах. Прорабатывают перепрофилирование и других лечебных учреждений.

В Пермском госпитале сегодня только в красной зоне трудятся более 600 медиков. Здесь работает сразу пять ковидных отделений. А ещё поликлиника, где оказывают помощь амбулаторным больным. В Чувашии студенты медицинского колледжа работают волонтёрами: доставляют продукты пожилым людям, помогают медсёстрам в прививочных кабинетах.

В Таганроге активисты "Мы вместе" передали средства защиты людям, которые сейчас особенно подвержены заражению - в дома престарелых. Сейчас каждый регион сам оценивает ситуацию с вирусом. Так в Санкт-Петербурге до конца ноября решили приостановить работу больших фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах. В Саратовской области старшеклассники две недели будут учиться дистанционно. А в Забайкалье каникулы для младших классов продлили до 15 ноября.

В России не предполагают жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом, как это происходит за рубежом. Так во Франции вот уже неделю живут по законам карантина. Выходить из дома можно только по уважительной причине – на работу или к врачу. В сутки в стране заболевают более 60 тысяч человек. Санитарное положение там решили продлить до 1 апреля.

Власти Великобритании сделали обязательным соблюдение двухнедельного карантина для прибывающих в страну из Дании, после того, как появилась информация о росте случаев передачи нового коронавируса от норок людям. В Греции закрываются бары, рестораны, развлекательные центры, непродовольственные магазины. И последний день работают салоны красоты.

По-прежнему, США на первом месте как по числу подтверждённых случаев заболевания коронавирусом, так и по количеству смертей от него. Следом идут Индия и Бразилия. Хотя там в этом году запретили знаменитый карнавал – но взамен отменили предыдущие ограничения: в городе открыты все пляжи, клубы и рестораны.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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