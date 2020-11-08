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В Екатеринбурге сгорел склад с бытовой химией (видео)

11:28
  • воскресенье
  • 08 ноября 2020

Пострадавших нет

В Екатеринбурге произошёл крупный пожар на складе с электрооборудованием, парфюмерией и бытовой химией. Огонь охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".
Крупный пожар в промзоне Твери потушен

Возгорание началось ночью 8 ноября и быстро распространилось из-за горючих веществ, которые на складе хранятся в большом количестве.

Баллончики взрывались под воздействием высоких температур. Как сообщили в МЧС, в здании частично обрушилась кровля. К этому часу открытое горение ликвидировали. Пострадавших нет.

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