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Подробности гибели ведущего НТВ в Подмосковье

12:14
  • воскресенье
  • 08 ноября 2020

Он разбился на легкомоторном самолёте

В Московской области выясняют причины крушения частного легкомоторного самолёта. Накануне, 7 ноября он совершил жёсткую посадку  недалеко от посёлка Чкалово. Погибли 2 человека.
В крушении самолёта Cessna под Люберцами погиб известный телеведущий

Пилот - ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой и находившаяся на борту женщина. Они вылетали с аэродрома Мячково и направлялись в Рыбинск. Сообщается, что самолёт проверили и он был полностью исправен.

Однако на кадрах, запечатлённых почти сразу после взлёта, виден шлейф дыма. Пилот успел подать сигнал бедствия. Судя по всему, он искал место для аварийной посадки, старался уйти от трассы и жилых домов.

После столкновения с землёй машина загорелась. Предварительная версия произошедшего - неисправность двигателя. Следственный комитет  возбудил уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

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