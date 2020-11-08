Российские конфеты на ярмарке в Китае произвели фурор

Товар разошёлся за три секунды

Отечественные производители успешно вышли на китайский рынок. Российские конфеты и мороженое на торгах в Шанхае распродали всего за три секунды.

В главном финансовом центре Поднебесной в эти дни проходит международная выставка импортных товаров. В ней принимают участие две с половиной тысячи компаний со всего мира.

На форуме организованы интернет-трансляции и продажи. Онлайн-акция по продвижению российской продукции завершилась менее чем через час после начала.

За это время на складах не осталось ни одного товара, который не был бы зарезервирован. Кроме сладостей, это - зубная паста и косметика, сообщает "ТВ Центр".

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