Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому

Поправки вступают в силу 8 ноября

Минздрав внёс серьёзные изменения в правила лечения пациентов с коронавирусом на дому. Если раньше при стабильном состоянии больных оставляли на амбулаторном лечении во всех случаях, то теперь при наличии в одном жилом помещении людей с хроническими заболеваниями и больных COVID-19, такого не будет.

Пациенты с положительным тестом могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната. В стационар в любом случае отправят живущих в общежитиях и коммунальных квартирах, пишет "Парламентская газета".

Также, согласно новым правилам, врач обязан проинформировать надомного пациента о том, что он должен вызвать медиков при ухудшении самочувствия. Остальным жильцам медики должны будут рассказать о рисках заболевания и об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

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