Во Франции режим ЧП из-за угрозы распространения COVID-19 продлён до 1 апреля

В стране растёт число заболевших

Режим чрезвычайного положения во Франции продлён до 1 апреля. Намерение правительства поддержали обе палаты французского парламента. Согласно предыдущему закону чрезвычайное положение объявлялось до 16 февраля.

Во время дебатов в верхней и нижней палате парламента приглашённые на заседание министры подчеркивали, что ситуация с распространением коронавируса в стране вызывает очень сильные опасения.

Сейчас во Франции уже действует локдаун: закрыты рестораны, кафе и бары, отменены все массовые мероприятия, выход на улицу для населения разрешен только на краткое время после заполнения специального формуляра.

По последним данным, с начала пандемии во Франции заразились коронавирусом 1 709 773 человека, умерло 40 220 больных. Страна находится на пятом месте в мире по числу заболевших после США, Индии, Бразилии и России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"