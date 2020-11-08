Байден принимает поздравления от глав государств

Но официальных результатов выборов пока нет

Мировые лидеры поздравляют Джо Байдена с избранием на пост президента США. Объявить о его победе поспешили американские СМИ. Бюллетени подсчитаны не во всех штатах, и официальных итогов пока нет. Но на исход гонки оставшиеся голоса не повлияют.

Демократ уже выступил с победной речью и пообещал отменить ряд указов предшественника. Республиканец поражение не признал. Его сторонники выходят на улицы.

Объявить себя 46-м президентом США Джо Байден решил в столице штата Делавэр, где 48 лет назад впервые был избран сенатором. Тогда Байдену было 30, сегодня 78. Но он все также бодро бежит на встречу со своими избирателями.

Первыми о победе Байдена сообщили продемократические СМИ. Ведущий CNN на этих словах расплакался в прямом эфире. Переломный момент наступил после обработки данных в колеблющейся Пенсильвании. Победа в этом штате дает кандидату 20 голосов выборщиков. И Трамп, и Байден всё это время выражали уверенность, что выиграют в Пенсильвании. Действующий президент первоначально там даже лидировал, но после обработки поступивших по почте бюллетеней инициативу перехватил Байден. Цифры, которые, скорее всего, станут окончательными - 290 голосов выборщиков за Байдена, 214 - за Трампа. Остающиеся в серой зоне неопределенности Аляска, Джорджия и Северная Каролина картину не изменят, сообщает "ТВ Центр".

Бурлит Манхеттен, где воздушные поцелуи шлют Байдену представители секс-меньшинств и прочие обеспокоенные политической обстановкой. Шумно и у Белого дома. Толпа не боится коронавируса, распространением которого так обеспокоен их фаворит.

Трампа новость о прогнозируемой победе Байдена застала в гольф-клубе. В музее мадам Тюссо, кстати, восковую фигуру 45-го президента уже нарядили в костюм для игры на свежем воздухе, намекая, что костюм деловой и галстук пора снимать.

Действующий президент свое поражение не признает. По его мнению, выборы далеки от завершения, а официально Байден в каком-либо из штатов победителем пока не утвержден. Глава государства подчеркнул, что с понедельника его штаб начнёт в суде оспаривать данные о подсчёте бюллетеней. Сторонники хозяина Белого дома также на улицах. Однако, их поведение радостным не назовёшь. Скорее - по инерции произносимые фразы. Ничего нового.

В ближайшее время у Америки может появиться самый пожилой президент в истории. В Белый дом Байден въедет с третьей попытки вместе с двумя собаками и супругой Джил. Пристроит ли он в администрацию сына Хантера - героя громкого коррупционного скандала на Украине, пока неизвестно. После победы окончательной Байден намерен отменить ряд указов Трампа. В частности, о запрете иммиграции из некоторых мусульманских стран. Также он планирует вернуть страну в Парижское соглашение по климату и отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения. Всё это произойдет сразу же после инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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