Алиев сообщил о взятии под контроль стратегического города Шуша в Карабахе

В Степанакерте информацию не подтверждают

Азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в специальном обращении к нации. Президент был одет в военную форму и стоял на фоне государственного флага. Ранее свои обращения к нации глава Азербайджана записывал сидя в рабочем кабинете в строгом, официальном костюме.

"Дата 8 ноября навсегда войдёт в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу", - сказал Алиев. Подтверждения этой информации от властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики не поступало.

Ранее в Баку заявляли: кто владеет этим стратегическим городом в Карабахе, тот контролирует всю республику.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои между армией НКР и Вооружёнными силами Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в развязывании войны. Ни одна из договорённостей о перемирии, достигнутых в Москве и Вашингтоне, не действует: боевые действия в зоне конфликта продолжаются.

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