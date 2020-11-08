ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алиев сообщил о взятии под контроль стратегического города Шуша в Карабахе

12:06
  • воскресенье
  • 08 ноября 2020

В Степанакерте информацию не подтверждают

Азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в специальном обращении к нации. Президент был одет в военную форму и стоял на фоне государственного флага. Ранее свои обращения к нации глава Азербайджана записывал сидя в рабочем кабинете в строгом, официальном костюме.
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе

"Дата 8 ноября навсегда войдёт в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу", - сказал Алиев. Подтверждения этой информации от властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики не поступало.

Ранее в Баку заявляли: кто владеет этим стратегическим городом в Карабахе, тот контролирует всю республику.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои между армией НКР и Вооружёнными силами Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в развязывании войны. Ни одна из договорённостей о перемирии, достигнутых в Москве и Вашингтоне, не действует: боевые действия в зоне конфликта продолжаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военные действия в Нагорном Карабахе
Военные действия в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах
Нагорный Карабах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.