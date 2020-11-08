В Подмосковье ищут убийцу преподавателя Плехановского университета

Он мог работать в доме убитой

Подмосковные полицейские разыскивают гражданина Таджикистана, которого подозревают в убийстве двух женщин в Солнечногорске.

В частном доме обнаружены тела преподавателя Российского экономического университета имени Плеханова и её матери со следами ножевых ранений. Также в доме найдена раненая шестилетняя девочка, она доставлена в больницу.

Известно, что у убитых работал гражданин Таджикистана Жасуржон Усманов. Не исключено, что он является главным фигурантом заведённого уголовного дела. Преступление он мог совершить с целью ограбления: в доме есть все признаки этого, сообщает ТАСС.

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