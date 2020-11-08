Переболевшая коронавирусом Собчак улетела в Дубай

После болезни надо отдохнуть на море, решила телеведущая

Ксения Собчак после победы над коронавирусом отправилась с семьёй на море. Телеведущая выбрала для отдыха пляжи Объединённых Арабских Эмиратов.

"Ребят, ну какой на хрен Сочи? Только хардкор, только Дубай и любимый отель!" – написала Собчак в соцсетях.

Многие подписчики телеведущей раскритиковали её выбор. "Немного бы уважения к стране, где деньги зарабатываете! Вот умеешь ты раздражать!", - пишут в комментариях к фотографиям с отдыха.

Собчак и её семья поселились в одном из самых роскошных дубайских отелей, номер в котором стоит от 70 тысяч рублей в сутки. А если учесть, что добиралась до моря Ксения на частном самолёте, то получается, что её отдых может стоить несколько миллионов рублей.

Кстати, там же, в Эмиратах были замечены этой осенью Иосиф Пригожин с женой Валерией, Светлана Лобода, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров. Звёзды шоу-бизнеса не слушают рекомендации врачей, учёных и политиков и продолжают отдыхать на зарубежных курортах.

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