"Небо не отпустило": коллеги в шоке от гибели ведущего НТВ

Они оставляют эмоциональные комментарии в соцсетях

Коллеги 41-летнего ведущего НТВ Александра Колтового не могут поверить, что молодой, полный сил мужчина разбился в авиакатастрофе. Он и его спутница погибли накануне, 7 ноября в Подмосковье. Александр управлял легкомоторным самолётом, сразу после взлёта машина загорелась и упала в поле у посёлка Чкаловский в Люберецком районе.

С Колтовым не раз летал его друг и коллега Александр Пушной. Музыкант говорит, что малая авиация была для Саши настоящим хобби. "Это счастье и свобода", - рассказывал Колтовой товарищам, а Пушному иногда доверял штурвал.

Актёр Денис Матросов тоже увлечён авиацией. Он не может понять, как получилось, что Колтовой погиб. "Что случилось, что пошло не так? Судьба. Берегите своих близких, любите и помните, что жизнь наша слишком коротка, чтобы впускать в неё черноту. Дарите улыбки и жгите свои сердца ради любви и добра! Завтра может и не быть. Есть сегодня!" - приводит слова Матросова kp.ru ("Комсомольская правда").

"Умный, интеллигентный, замечательный человек!" - говорит Алексей Лысенков, который обещал полетать с Сашей, но не успел.

На страницах Александра Колтового в соцсетях друзья оставляют эмоциональные комментарии.

Я реву! Жертв было бы гораздо больше, если бы Саша не направил самолёт от шоссе в поле. Саша, небо тебя не отпустило…

У Александра Колтового осталась жена, пятилетняя дочь и двое сыновей от первого брака.

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