В Москве наблюдается бум на рынке жилья

С чем это связано?

На рынке столичной недвижимости наблюдается бум: желающих приобрести новую квартиру стало ощутимо больше. Этому способствовала и льготная ипотека, и дорогая валюта, и низкие ставки по вкладам.

Кроме того, во время пандемии люди стали по-другому воспринимать собственное жилье. Мой дом теперь, может, и не моя крепость, но уж точно офис и детский сад.

А иногда - и ресторан, и кинотеатр, и спортклуб.

Татьяна Сидорова выяснила что сейчас в тренде, насколько выгодна господдержка и можно ли жить на 10-ти квадратных метрах (смотрите видео).

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