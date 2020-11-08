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Как молодёжь зарабатывает в Сети, ничего не делая

16:14
  • воскресенье
  • 08 ноября 2020

Все хотят быть блогерами

Три четверти взрослых россиян не хотят, чтобы их дети или внуки были блогерами. Такую статистику недавно опубликовал ВЦИОМ. В то же время сами дети и внуки об этом мечтают.

И их можно понять: аудитория самых успешных юных ютуберов достигает десятков миллионов человек, а это - не просто популярность, что само по себе греет душу, но и немалые деньги. Юлия Богоманшина пыталась понять - как стать звездой, не делая ничего особенного (смотрите видео).

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