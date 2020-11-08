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Украина отказалась выполнять Минские соглашения

14:43
  • воскресенье
  • 08 ноября 2020

Киев хочет пересмотреть позиции документа

Киев признал, что не способен выполнить Минские соглашения в том виде, в котором они существуют. Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук настаивает на смене очередности пунктов Минских соглашений, а выполнение одного из пунктов считает невозможным. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
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"Если мы упрёмся в такую последовательность, которая предусмотрена Минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать", - сказал экс-президент Украины. Речь идёт о том, что Киев намерен сначала восстановить контроль над российско-украинской границей в Донбассе, а потом провести там выборы. В Минских соглашения прописана обратная очерёдность.

Пункт о внесении в украинскую Конституцию положения об особом статусе Донбасса Кравчук считает невозможным. "Мы говорим об особенных условиях местного самоуправления на этих территориях, которые должны быть закреплены законом. Рада такой закон должна принять и примет. В Конституции не может быть прописано местное самоуправление для определённой территории с незаконными формированиями", - отметил Кравчук.

По его словам, Киев настаивает на выводе из Донбасса незаконных вооружённых формирований и восстановлении контроля над территорией.

С февраля 2015 года Украина не выполнила ни одного положения Минских соглашений, первый пункт которых предусматривает прекращение огня. Киев периодически нарушает соглашения о перемирии и обстреливает Донбасс. Огонь ведётся, в том числе, и по территориям, где проживает исключительно мирное население.

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