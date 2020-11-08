На Транссибе сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда

Разлилось дизельное топливо

Более 30 вагонов сошли с рельсов на участке Транссиба в Новосибирской области. На месте схода произошёл разлив дизельного топлива. Для того, чтобы оно не загорелось, пожарные провели пенную атаку.

Авария произошла на станции Татарская, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. В пути задерживаются пять пассажирских поездов. На месте аварии повреждено железнодорожное полотно.

К месту схода вагонов направлены восстановительные поезда, работает комиссия, которая должна выяснить причину аварии.

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