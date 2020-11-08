67-миллионная Франция догоняет Россию по числу заразившихся коронавирусом

Там умерло уже более 40 тысяч человек

Число инфицированных коронавирусом во Франции приближается к числу заболевших в России. Сейчас разница составляет около 50 тысяч человек. При этом население Франции почти в два раза меньше населения России - 67 миллионов против 146 миллионов.

По последним данным, во Франции умерли от последствий коронавируса более 40 тысяч человек, а в России – около 31 тысячи. В Франции до 1 апреля 2021 года действует режим санитарной чрезвычайной ситуации.

Сейчас первая пятёрка стран по числу заболевших выглядит так: США (9,8 миллиона), Индия (8,5 миллиона), Бразилия (5,6 миллиона), Россия (1 760 420), Франция (1 709 773).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"