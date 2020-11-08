В Минске на митинге против Лукашенко задержана "Мисс Белоруссия-2008"

В автозаки попали также два известных спортсмена

Традиционная акция протеста в Минске ознаменовалась отключением мобильного интернета, закрытием нескольких станций метро в центре города, военной техникой на улицах и массовыми задержаниями.

На этот раз около 280 участников шествия против Александра Лукашенко были доставлены в отделения милиции. Среди задержанных оказались "Мисс Белоруссия-2008" Ольга Хижинкова, фотокорреспонденты агентства "Sputnik Беларусь" и "Комсомольской правды", серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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