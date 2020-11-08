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Депутат Мосгордумы Андрей Титов: "Проект бюджета Москвы предусматривает сохранение всех соцгарантий"

16:26
  • воскресенье
  • 08 ноября 2020

Выплаты и льготы будут и в 2021 году

Московский бюджет носит социальную направленность, он разработан с учётом сохранения всех гарантий для жителей столицы. Об этом в интервью АГН "Москва" сообщил депутат Мосгордумы Андрей Титов.
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Главный финансовый документ столицы учитывает тот факт, что 2020 год будет особо тяжёлым для экономики из-за пандемии коронавируса и снижения цен на нефть. При этих условиях как никогда важно сохранять базовые настройки, которые позволяют пройти трудный период, полагает Титов.

"Проект бюджета отличает преемственность социальной политики, чёткие ориентиры на рост зарплат бюджетников, сохранение надбавок и выплат, вложения в социальную инфраструктуру", - отметил парламентарий.

По его оценкам, крупнейшей городской программой по объёмам финансирования станет программа "Развитие здравоохранения". Кроме борьбы с коронавирусом в ней заложены и онкология, и сердечно-сосудистые заболевания, и высокотехнологичная помощь. Всё это будет профинансировано в полной мере.

Также в городе сохранятся все пособия и выплаты пенсионерам, семьям с детьми. Будут действовать льготы на проезд и жилищные субсидии. Проект бюджета предусматривает повышение зарплат в социальной сфере на 3,7%.

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