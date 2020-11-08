Депутат Мосгордумы Гусева: "Возможность внутренних займов - один из механизмов развития города"

Город выполнит все социальные обязательства

Москва в следующем году сможет полностью выполнить все свои социальные обязательства перед жителями, а возможность внутренних займов в столичный бюджет станет одним из механизмов развития города в условиях пандемии. Такую точку зрения высказала в интервью АГН "Москва" депутат Мосгордумы, глава комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По её словам, пандемия стала тяжёлым испытанием для экономик стран и городов всего мира и Москва - не исключение. Столица хорошо подготовилась к трудностям и справилась с ними намного лучше других мегаполисов мира.

В бюджете 2021 года ожидается рост поступлений по налогам, напрямую зависящих от результатов экономической деятельности физических и юридических лиц, и по другим видам налогов, отметила Гусева. Это позволит городу развивать медицину, образование и осуществлять социальную поддержку граждан.

"Что касается возможных внутренних заимствований, то это разумная мера, необходимая для продолжения развития города и сохранения высоких социальных стандартов Москвы", - указала парламентарий.

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