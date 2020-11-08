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Появилась информация о разводе Трампа с Меланией

18:56
  • воскресенье
  • 08 ноября 2020

Об этом рассказала экс-советница первой леди

Мелания Трамп считает минуты до развода. Она готова развестись с Дональдом Трампом, как только он покинет Белый дом. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на бывшую советницу супруги 45-го президента США Стефани Волкофф.
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Женщина утверждает, что Мелания вела переговоры о разделе имущества, согласно которому их сын Бэррон должен получить половину доли состояния Трампа. Волкофф утверждает, что у четы Трамп были отдельные спальни в Белом доме.

Несмотря на все слухи, 50-летняя Мелания не устаёт говорить, что у неё отличные отношения с 74-летним мужем. Родившаяся в Югославии фотомодель Мелания Кнавс вышла замуж за бизнесмена Дональда Трампа в 2005 году.  20 марта 2006 года у пары родился сын Бэррон. Он стал пятым ребёнком Трампа. До свадьбы с Меланией Трамп был дважды женат.

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