Британский генерал заявил, что Третья мировая начнётся из-за коронавируса

Многие страны испытывают экономические проблемы

Третья мировая война может начаться из-за пандемии коронавируса. Такое предположение сделал глава штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер в интервью Sky News.

Связь вируса с войной конечно же не прямая, но экономические последствия пандемии могут привести к глобальному кризису безопасности на планете. Картер отметил, что с учётом множества имеющихся в мире региональных конфликтов существует реальный риск возникновения ситуации, когда чей-либо просчёт может привести к масштабным последствиям.

Этот риск нужно учитывать, полагает британский военный. Он призвал помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.

Пандемия коронавируса привела к закрытию множества предприятий во всём мире. Снизился потребительский спрос, упали цены на углеводороды. В этой ситуации обостряется угроза межрегиональных конфликтов и внутренних кризисов, что видно на примере боевых действий в Нагорном Карабахе.

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