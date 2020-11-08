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Более 40 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах ВАО

20:26
  • воскресенье
  • 08 ноября 2020

В Москве продолжаются рейды по массовым местам

Более 40 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах на востоке Москвы, сообщил начальник отдела технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексей Кузнецов.
Более 20 нарушителей масочного режима выявили на ТПУ "Щёлковский" 6 ноября

Всем нарушителям выписаны штрафы в размере четырёх тысяч рублей. Проверки проходили в ТРЦ "Семёновский", ТЦ "Волна" и "Клевер".

Рейды по проверке соблюдения санитарного режима в местах массового скопления людей проходят сейчас регулярно. Специалисты ОАТИ и Роспотребнадзора посещают магазины, театры, спортивные сооружения. Также особое внимание уделяется транспорту.

С мая в столице действует масочный режим. Маски и перчатки нужно надевать в транспорте и магазинах.

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