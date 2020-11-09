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Появилось видео падения метеорита в Ливане

08:44
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Сейчас место падения исследуют специалисты

Горящий метеорит упал на севере Ливана. Жители населенного пункта Аль-Талиль наблюдали странное явление: с неба спускался светящийся объект сферической формы, пишут argumenti.ru.

Он приземлился на равнинной местности, где расположены плантации, после чего там начался пожар. Благодаря такому ориентиру космического пришельца можно будет найти и исследовать.

Так, полтора года назад в американском штате Мичиган  метеорит упал на лед озера и сразу был найден. Когда он попал в руки ученых, в космическом материале были обнаружены органические соединения. А в составе камня, который в 2012-м году свалился с неба в Сахаре, нашли воду. Все это укладывается в теорию внеземного происхождения жизни.

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