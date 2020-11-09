Полиция в Тбилиси применила водометы против митингующих

Митинг перерос в столкновения со стражами порядка

В Тбилиси полиция применила водомёты для разгона митингующих у здания Центризбиркома. Участники акции в ответ забросали спецназ камнями.

Как сообщают местные СМИ, в результате столкновений демонстрантов с силовиками несколько человек пострадали. Митинг состоялся по инициативе оппозиции. Сначала несколько сотен человек собрались у здания парламента, после чего отправились к Центризбиркому и попытались взять его штурмом, пишет kp.ru.

Поводом для волнений в грузинской столице стало оглашение результатов парламентских выборов, которые прошли 31 октября. Согласно официальным подсчётам, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала более 48 процентов голосов. Однако оппозиция настаивает на том, что итоги сфальсифицированы и отказывается их признавать. Среди требований протестующих - назначение новых выборов и отставка председателя ЦИК Тамары Жвания.

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