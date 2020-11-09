Адвокат Трампа заявил о "краже" выборов в 10 штатах

Результаты были основаны на фальшивых голосах, считает Джулиани

Результаты президентских выборов могли быть подтасованы в 10 американских штатах. С таким заявлением выступил Руди Джулиани - адвокат Дональда Трампа. Действующий президент не собирается признавать своё поражение и уже в понедельник намерен обратиться в суд. Но его соперник Джо Байден твёрдо верит в то, что именно он станет новым хозяином Белого дома. И даже объявил о намерении отменить ряд указов Трампа после вступления в должность главы государства. В частности, планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату и снять ограничения на въезд мигрантов.

Мировые СМИ подхватили заданный американскими коллегами тренд. До официального подведения итогов выборов президента США победителем назначили Джо Байдена. Медиаресурс, который демократы активно использовали против Дональда Трампа во время его президентства, до сих пор работает на всю катушку. Вот ведущий CNN утирает скупую мужскую слезу по поводу якобы триумфальных результатов Байдена.

Леди Гага, которая поддерживала президентскую кампанию Джо Байдена, к торжественному выступлению подготовилась получше. В ролике она появляется с уже якобы размазанной от слез тушью. Многократные растирания глаз руками и полный драматизма взгляд должны убедить многомиллионную армию ее поклонников - Трамп был для Америки исчадием ада. Произнося пламенную речь, певица периодически смотрит вниз, как будто сверяясь с текстом.

Ковать победу Байдену вместе со СМИ бросились и некоторые зарубежные лидеры. О готовности с ним сотрудничать тут же отчитались Турция, Палестина, Афганистан. Заторопились с поздравлениями и израильский премьер Биньямин Нетаньяху, и глава британского кабмина Борис Джонсон.

А в лондонском филиале музея мадам Тюссо восковую фигуру 45-го президента США переодели в одежду для гольфа, сопроводив это сообщением - мол, его кампания не была такой успешной, как попадание мяча в лунку с первого раза, но теперь Дональд Трамп на пути к тому, чтобы посвящать больше времени своему любимому спорту. А филиал музея в Берлине еще до дня голосования символически выбросил фигуру Трампа, поставив ее в контейнер.

Джо Байден информацию о своем лидерстве в этой гонке поддержал и наконец-то сбросил маску. Средство индивидуальной защиты он демонстративно носил всю кампанию. Даже там, где не требовалось. Попутно обвиняя Дональда Трампа в недостаточно серьезном отношении к коронавирусу. И вот он на сцене в окружении множества людей принимает поздравления. В масках все, кроме Байдена. То ли забыл в силу возраста – как-никак 78! То ли решил явить миру свое истинное лицо.

"Жителям всех городов, всех рас и сексуальной ориентации. Вы поддерживали меня, а я буду поддерживать и защищать вас. Я буду президентом, который будет не разделять, а объединять", - сказал Байден.

На улицах американских городов сейчас радуются те, кто считает, что особый цвет кожи или нетрадиционная сексуальная ориентация дают им больше прав, чем среднестатистическому белокожему американцу.

Сторонники пока еще действующего хозяина Белого дома тоже не сдаются. Аргументы за и против Трампа или Байдена практически перетекают в рукопашную.

Дональд Трамп сейчас переживает явно не лучшие времена. Нервозность отражается и на его социальных сетях. Вчера строчил свои посты исключительно заглавными буквами. Сегодня - оборванные незаконченные сообщения, суть которых сводится к тому, что победу у него украли.

Около 100 миллионов проголосовавших по почте или досрочно. Вот где поле для махинаций - уверены Трамп и его команда. А ведь он выигрывал поначалу в колеблющихся штатах!

"Есть серьезные данные о том, что эти выборы были украдены по крайней мере в трех-четырех штатах, а возможно — в 10. Результаты были основаны на фальшивых голосах", - заявил Рудольф Джулиани.

Действующий президент США намерен завалить судебными исками все спорные регионы. Верховный суд, кстати, уже потребовал в крайне важной Пенсильвании считать отдельно бюллетени, которые были доставлены на участки после 3 ноября. На тот случай, если, как требует Трамп, их придется аннулировать. А ведь в этой инстанции шестеро из девяти судей являются республиканцами. Троих лично назначал 45-й президент США. При этом суды четырех штатов - Невады, Пенсильвании, Джорджии и Мичигана - отвергли иски главы государства с требованием приостановить процесс подсчета голосов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"