ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина развития тяжелой формы COVID-19

08:17
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Она связана с географической широтой

Ученые назвали один из факторов, влияющих на тяжесть течения вызываемого коронавирусом заболевания. Британские врачи установили, что это связано с географической широтой: чем ближе к северу, тем больший процент тяжелых случаев COVID-19.
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 50 миллионов

Медики пришли к выводу, что все дело в сезонном дефиците витамина D в этих широтах. Газета Express приводит слова доктора Гаррета Дэвиса: врач подчеркивает, что витамин D очень важен для работы иммунной системы организма человека, он может защитить от проникновения коронавируса.

Как отмечает издание, основанием для выводов британских медиков стало исследование статистики заражения и смертности от коронавируса. Благодаря ему обнаружилась связь между тяжелым течением COVID-19 и широтой.

Ранее сообщалось о свойствах другого витамина – В12 – который, как выяснили индийские ученые, способен блокировать размножение коронавируса. Речь идет об особой форме этого витамина – метилкобаламине. Врачи предлагают использовать витамин В12 в качестве профилактического средства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.