Названа причина развития тяжелой формы COVID-19

Она связана с географической широтой

Ученые назвали один из факторов, влияющих на тяжесть течения вызываемого коронавирусом заболевания. Британские врачи установили, что это связано с географической широтой: чем ближе к северу, тем больший процент тяжелых случаев COVID-19.

Медики пришли к выводу, что все дело в сезонном дефиците витамина D в этих широтах. Газета Express приводит слова доктора Гаррета Дэвиса: врач подчеркивает, что витамин D очень важен для работы иммунной системы организма человека, он может защитить от проникновения коронавируса.

Как отмечает издание, основанием для выводов британских медиков стало исследование статистики заражения и смертности от коронавируса. Благодаря ему обнаружилась связь между тяжелым течением COVID-19 и широтой.

Ранее сообщалось о свойствах другого витамина – В12 – который, как выяснили индийские ученые, способен блокировать размножение коронавируса. Речь идет об особой форме этого витамина – метилкобаламине. Врачи предлагают использовать витамин В12 в качестве профилактического средства.

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