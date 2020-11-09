Перечислены основные ошибки при проведении ПЦР-тестов

Около 30-40% тестов на COVID-19 дают ложные результаты

Недостоверные результаты ПЦР-тестов могут быть связаны не только с ошибками врачей, но и пациентов. Об этом рассказала эксперт Дарья Горякина.

Для начала стоит обратить внимание на то, откуда берется проба. Согласно рекомендациям, мазок должен быть взят из носа и из ротоглотки. Если биоматериал взят только из ротоглотки или только из носа, то вероятность получить ложный результат возрастает.

Перед взятием пробы врачу необходимо надеть одноразовые перчатки и обработать руки в них антисептиком. Затем на столе расстилается салфетка, на правую сторону которой кладется отработанный расходный материал, а на левую — неиспользованный.

Во время непосредственного взятия биоматериала врач не должен касаться палочкой щек, языка, десен или губ. После процедуры медработник кладет верхнюю часть зонда в пробирку и обламывает его. Затем пробирки должны помещаться в отдельный пакет или емкость и транспортироваться в холодильнике или термосумке.

Что касается пациента, то для правильности результатов важно не употреблять напитки и пищу минимум за три часа до взятия биоматериала, а также за час до теста не чистить зубы, не полоскать рот, не жевать жвачку и не курить, передает РБК.

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