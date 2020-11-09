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В России изменят правила оформления мелких аварий

08:31
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Это произойдет при одном условии

МВД России и правительство Москвы рассмотрят вопрос об изменении порядка оформления мелких аварий. 
Водитель автобуса в Новгороде мог умышленно устроить смертельное ДТП

Как пишет "Коммерсант", столичные власти обеспокоены количеством смертей в ДТП, которые связаны с наездом на машины, стоящие на дороге. В 2020 году число таких "повторных" аварий выросло на 24% по сравнению с прошлым годом. 

По данным департамента транспорта Москвы, 40% наездов на стоящее авто случается при оформлении другого ДТП. Чаще всего это происходит на МКАД. Как установили в ГИБДД, с начала 2020 года произошло свыше 3 тысяч аварий, связанных с наездом на стоящие автомобили. 

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы подсчитал, что в 10% случаев люди погибали на дорогах из-за оформления аварии. "Если такая статистика превысит 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, то правила порядка оформления аварий будут скорректированы", - пишут журналисты.  

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