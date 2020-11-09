В России изменят правила оформления мелких аварий

Это произойдет при одном условии

МВД России и правительство Москвы рассмотрят вопрос об изменении порядка оформления мелких аварий.

Как пишет "Коммерсант", столичные власти обеспокоены количеством смертей в ДТП, которые связаны с наездом на машины, стоящие на дороге. В 2020 году число таких "повторных" аварий выросло на 24% по сравнению с прошлым годом.

По данным департамента транспорта Москвы, 40% наездов на стоящее авто случается при оформлении другого ДТП. Чаще всего это происходит на МКАД. Как установили в ГИБДД, с начала 2020 года произошло свыше 3 тысяч аварий, связанных с наездом на стоящие автомобили.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы подсчитал, что в 10% случаев люди погибали на дорогах из-за оформления аварии. "Если такая статистика превысит 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, то правила порядка оформления аварий будут скорректированы", - пишут журналисты.

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