Друг Колтового предположил, что на самом деле могло произойти с ведущим

Мужчина разбился при крушении легкомоторного самолета

Друг погибшего Александра Колтового Аркадий Грачев предположил, почему телеведущий и его супруга не смогли воспользоваться системой спасения в момент крушения самолета.

Ранее стало известно, что 41-летний Колтовой и 33-летняя Наталья Климова разбились при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в Люберцах. Пилотируемый Колтовым самолет направлялся с аэродрома Мячково в Рыбинск. Предполагаемыми причинами крушения считаются наличие технической неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования.

"Я считаю, что они, скорее всего, потеряли сознание. Он наверняка пытался дотянуть до аэродрома, видимо, он забыл, что такое угарный газ. Самолет на последней стадии был совершенно неуправляем", - высказал свою позицию Грачев. По его словам, из-за этого погибшие не смогли воспользоваться системой спасения, передает "Звезда".

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