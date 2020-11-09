ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трампа призвали готовиться к передаче власти

08:40
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Штаб Байдена направил запрос в администрацию

Штаб кандидата в президенты США от демократической партии направил в администрацию запрос о признании Джозефа Байдена избранным президентом. Документ поступил в Управление общих служб США.
Байден принимает поздравления от глав государств

В послании команды Байдена утверждается, что победа кандидата-демократа на президентских выборах "получила независимое подтверждение". Штаб демократа рассчитывает, что руководство ведомства "безотлагательно признает Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом". Администрацию действующего президента США Дональда Трампа призвали готовиться к передаче власти.

Как утверждают сторонники Байдена, от того, продемонстрирует ли федеральное правительство готовность без промедления "выполнить волю американского народа" и осуществить гладкую и спокойную передачу власти, зависят национальная безопасность и экономические интересы США. Как отмечает телеканал Fox News, официальное признание необходимо для того, чтобы управление выделило средства на формирование новой администрации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.