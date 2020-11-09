Штаб Байдена направил запрос в администрацию

Штаб кандидата в президенты США от демократической партии направил в администрацию запрос о признании Джозефа Байдена избранным президентом. Документ поступил в Управление общих служб США.

В послании команды Байдена утверждается, что победа кандидата-демократа на президентских выборах "получила независимое подтверждение". Штаб демократа рассчитывает, что руководство ведомства "безотлагательно признает Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом". Администрацию действующего президента США Дональда Трампа призвали готовиться к передаче власти.

Как утверждают сторонники Байдена, от того, продемонстрирует ли федеральное правительство готовность без промедления "выполнить волю американского народа" и осуществить гладкую и спокойную передачу власти, зависят национальная безопасность и экономические интересы США. Как отмечает телеканал Fox News, официальное признание необходимо для того, чтобы управление выделило средства на формирование новой администрации.

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