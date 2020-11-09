"Держись, Артем": россияне поддержали Дзюбу после скандала с откровенным видео

Ему сочувствуют и знаменитости, и обычные граждане

8 июня в Сеть слили интимное видео с участием футболиста Артема Дзюбы. На опубликованных кадрах нападающий "Зенита" и сборной России мастурбирует в номере отеля. СМИ пишут, что скандальное видео обнародовали хакеры, которые взломали телефон Дзюбы. По некоторым данным, ролик был записан в декабре 2019 года.

На волне скандала главный тренер российской сборной Станислав Черчесов решил не допускать Артема Дзюбу до ближайших матчей команды. Как сказали в тренерском штабе, таким образом он пытается "оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста".

8 июня "Зенит" сыграл с "Краснодаром". Несмотря на крайне неприятный инцидент со слитым видео, Артем Дзюба вышел на поле и забил гол. Фанаты встретили форварда свистом, а на трибуне вывесили баннер "В историю трудно войти, но легко вляпаться". Эту игру Дзюба провел без капитанской повязки. Как сказал наставник "Зенита" Сергей Семак, он поменял капитана для того, чтобы снять с "эмоционального" Дзюбы лишний груз ответственности.

После матча Артем Дзюба заявил, что это была самая непростая игра в его карьере. "Как в аду побывал. Немножко не сдержался с эмоциями в машине на обратном пути. Я бы хотел сказать следующее: я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешные, поэтому я во многом виноват в этом, могу винить только себя", - сказал спортсмен на видео в Instagram. Опасаясь наплыва хейтеров, он закрыл свою страницу.

Дзюба поблагодарил родных, друзей и коллег, которые не отвернулись от него после утечки скандального видео. По словам спортсмена, даже незнакомые люди выразили ему свою поддержку.

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Канищев, бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев и многие другие представители футбольного сообщества выразили Дзюбе свое сочувствие. "Главное, чтобы он забивал, а то, каким образом к этому подготавливаться, дело личное. В общем, то, что происходит за полем, должно оставаться под чутким присмотром самого человека", - сказал Sport24 экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов.

Актер и давний болельщик "Зенита" Михаил Боярский назвал Дзюбу героем после победы над "Краснодаром". "Хорошо, что от него отскакивает грязь, как с гуся вода. Пускай бесятся эти хакеры вшивые! Это им всем ответ от Дзюбы, он показал, что ему плевать на их злопыхательства", - цитирует артиста "Чемпионат".

Комментатор Дмитрий Губерниев сказал, что скандал с Дзюбой никак не связан с футболом. "Те негодяи, которые взломали и выбросили это в сеть, негодяями и останутся. Понятное дело, все так или иначе шутят на эту тему, но ситуация совершенно обычная", - заявил он "Спорт-Экспресс".

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки предположила, что хакеры, которые взломали телефон Дзюбы и слили в Сеть интимное видео, требовали от него денег, но он не пошел у них на поводу. "Никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид "что уж мы-то такого никогда не делаем", - написала она в Telegram.

Теннисист Евгений Кафельников признался, что эта история не укладывается у него в голове. "Ровно два года назад человека носили на руках, а теперь опускаются до такого рода похабщины", - возмутился он в разговоре со Sport24.

Певица Лобода тоже поддержала футболиста. По ее мнению, каждый человек имеет право на приватную жизнь, а осуждать и наказывать его за это нельзя. "Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! - написала она в Instagram. - Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!"

В соцсетях запустили теги #ЯМыДзюба и #ДержисьАртем. Тысячи интернет-пользователей выразили свою поддержку Артему Дзюбе.

- Жаль парня. Его дело. Кто видео слил - под суд.

- Не понимаю хейта на Дзюбу. Он не растлевал детей, не насиловал женщин. Это его личная жизнь! Отдельно от футбола он может делать то, что не нарушает закон.

- Вираж "Зенита" - позор клуба. Надо поддерживать своих, а они освистывают.

- Тяжелый период для Артема, уверен, он сможет его стойко преодолеть. Он крепкий парень. Ему не стоит стыдиться того, что он просто человек, такой же, как и те, у кого хватает совести говорить всякие ужасные вещи в его адрес.

- Артем, мы с тобой, молодец, после всего вышел на поле, другой бы скрылся в углу и бухал.

- Такой Дзюба нам нужен. Собранный, сконцентрированный, желающий биться, забивать и выигрывать. То, что он делает в свое личное и свободное время, это его дело.

- Желаю стойко пережить этот тяжелый период. Ты сильный! Ждем твоего возвращения в команду!

Отметим, что Артем Дзюба женат с 2012 года. Они с супругой воспитывают сыновей - семилетнего Никиту и четырехлетнего Максима.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"