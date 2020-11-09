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Сергунина: Бизнесменов приглашают на дистанционную встречу о технологиях в ресторанном бизнесе и ритейле

09:07
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

У предпринимателей появится шанс заявить о себе

Московских предпринимателей пригласили на дистанционный паблик-ток о технологиях в ресторанном бизнесе и ритейле. Мероприятие состоится 12 ноября, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

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"12 ноября Агентство инноваций Москвы проведет для предпринимателей новую деловую встречу в рамках проекта "Стартап-кафе". На этот раз она пройдет в онлайн-формате и будет посвящена направлению FoodTech — современным технологиям в сферах производства, продажи и доставки продуктов питания", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия эксперты и ведущие игроки рынка поделятся своим опытом и проанализируют последние тренды. Стартапы получат шанс посоревноваться за звание лучшего бизнес-решения.

"Участники смогут пообщаться друг с другом, найти потенциальных партнеров и инвесторов. Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов в области ресторанного бизнеса и ритейла. А лучший стартап, по мнению жюри, включат в городскую программу тестирования инноваций", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие предназначено для создателей стартапов, представителей технологичного бизнеса и торговых компаний, рестораторов и инвесторов, а также разработчиков FoodTech-решений. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация, передает АГН "Москва".

Отмечается, что в конкурсе стартапов примут участие 17 проектов. Победителя определят члены жюри, в числе которых генеральный основатель проекта "СысоевFM" и Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев, сооснователь сервиса "Кухня на районе" Кирилл Родин, директор по инновациям Х5 Retail Group Иван Мельник, директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев и другие.

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