Мишустин упростил выезд за границу для спортсменов

В списке также тренеры и судьи

Выезд за границу российских спортсменов, тренеров и других специалистов в области спорта упрощен. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе правительства, Минспорт будет направлять списки в ФСБ и Росавиацию.

"Теперь Министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России… Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Упрощенный порядок выезда спортсменов относится не только к воздушному транспорту. Снимаются ограничения на проезд через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска через российскую границу.

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