"Становишься куском сала с глазами": Александр Морозов рассказал, почему похудел

Артист обратился к хирургам

Юморист Александр Морозов за последний год сумел сбросить более чем 40 килограмм – в этом ему помогла операция по уменьшению объема желудка. Но на этом артист останавливаться не намерен. Ради дальнейшего похудения Морозов решился "лечь под нож" еще раз.

"Гастрошунтирование, которое мне провели — обратимая операция, то есть все можно вернуть на свои места, но мне настолько комфортно в нынешнем теле, что я не хочу ничего менять. Мало того, я перенес еще одну операцию — хирурги по моей просьбе сузили соустье желудка", - признался артист.

Он подчеркнул, что в первую очередь гонится не за идеальной фигурой, а хочет улучшить здоровье. Морозов рассказал, что лишний вес мешал ему нормально жить. По словам юмориста, избыточные килограммы стали причиной потери желания жить и творить. "Просто становишься куском сала с глазами, а сейчас я молод и прекрасен", - заявил Морозов.

Юморист отметил, что после операции стал гораздо меньше есть сладкого. Раньше он не мог уснуть без шоколада, а сейчас для насыщения достаточно пары долек, передает СтарХит.

"Что касается лишней кожи, то от нее буду избавляться оперативным путем. Вот если я был бы молод, возможно, хирургического вмешательства можно было бы избежать, но мне уже 47, и после больших объемов излишки кожи уже никогда не подтянутся. Думаю, скину еще 20 килограммов и тогда пойду на операцию", - добавил Морозов.

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