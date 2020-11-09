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"Становишься куском сала с глазами": Александр Морозов рассказал, почему похудел

09:53
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Артист обратился к хирургам

Юморист Александр Морозов за последний год сумел сбросить более чем 40 килограмм – в этом ему помогла операция по уменьшению объема желудка. Но на этом артист останавливаться не намерен. Ради дальнейшего похудения Морозов решился "лечь под нож" еще раз.
Александр Морозов из "Кривого зеркала" похудел на 40 килограммов

"Гастрошунтирование, которое мне провели — обратимая операция, то есть все можно вернуть на свои места, но мне настолько комфортно в нынешнем теле, что я не хочу ничего менять. Мало того, я перенес еще одну операцию — хирурги по моей просьбе сузили соустье желудка", - признался артист.

Он подчеркнул, что в первую очередь гонится не за идеальной фигурой, а хочет улучшить здоровье. Морозов рассказал, что лишний вес мешал ему нормально жить. По словам юмориста, избыточные килограммы стали причиной потери желания жить и творить. "Просто становишься куском сала с глазами, а сейчас я молод и прекрасен", - заявил Морозов.

Юморист отметил, что после операции стал гораздо меньше есть сладкого. Раньше он не мог уснуть без шоколада, а сейчас для насыщения достаточно пары долек, передает СтарХит.

"Что касается лишней кожи, то от нее буду избавляться оперативным путем. Вот если я был бы молод, возможно, хирургического вмешательства можно было бы избежать, но мне уже 47, и после больших объемов излишки кожи уже никогда не подтянутся. Думаю, скину еще 20 килограммов и тогда пойду на операцию", - добавил Морозов.

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